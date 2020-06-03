شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: قلة المواهب والاعتماد على اللاعب الجاهز سبب فشل الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد احمد كشرى نجم الأهلى الأسبق أن دور قطاعات الناشئين لابد أن يفعل أكثر من ذلك خاصة فى الأندية الكبرى التى باتت تعتمد على اللاعب الجاهز من الخارج لتحقيق البطولات وترفض الإعتماد على لاعبيها الصغار وهو ما أفقد قطاعات الناشئين دور فى إمداد الفرق الأولى للأندية باللاعبين .

وأضاف كشرى أن جيل 97 و 98 بالأهلى اخرج العديد من نجوم الكرة المصرية للقلعة الحمراء والمنتخبات الوطنية على رأسهم كريم نيدفيد ورمضان صبحى إلا أن المشكلة الوحيدة تأتى فى تعاقد الأندية الكبرى مع المدربين الأجانب الذى يكون مطالب بتحقيق البطولات للبقاء ، فيطلب هو الأخر التعاقد مع لاعبين خبرة ويرفض تصعيد ناشئين ، بل ويكونوا على مستوى عالى ويتحملون الضغوط من أجل تحقيق بطولة .

وأختتم المدير الفنى لسوهاج حديثه بالقول أن خريطة الكرة فى العالم اتغيرت وأصبحت تعتمد على القوة والتكتيك أكثر من المهارات ، لذا فإن المهارات قلت، والدليل رحيل ناصر ماهر وأحمد حمدى من الأهلى وهما من أفضل اللاعبين المهاريين فى الكرة المصرية فى الوقت الحالى .

من ناحية أخرى قال أحمد كشرى ، أن تسوبيل المدير الفنى الاسبق للنادى الأحمر كان يكره النجوم، وكان يغضب عندما يرى الجماهير تهتف للاعب معين، وحكى كشرى واقعة مثيرة بينه وبين المدرب السابق.

وأوضح كشرى فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، أنه ذات مرة تشاجر مع تسوبيل بسبب عدم تنفيذ تعليماته داخل الملعب بعدما قال له "إمسك" مدافع الفريق المنافس وهو ما رفضته ثم وجدته يعاتبنى ويضع يده على كتفى، ووقتها رفضت كلامه، وقولت له:" انت مجنون شيك ايدك من عليا".

Advertisements

وتحدث أحمد كشرى، عن ذكرياته فى القلعة الحمراء، وقال إنه كان هداف الدورى فى الدور الأول موسم 95 وحينها كان حسام حسن مهاجم الفريق الأحمر مصابا فى وتر أكيلس، كما كان الفريق يضم فيلكس أيضا فى الهجوم.

وقال كشرى فى تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية" على قناة اون تايم سبورت، إنه بعد عودة حسام حسن من الاصابة فوجئت بأحد أعضاء الجهاز الفنى يقول لى أنك ستجلس احتياطيا وسيلعب حسام حسن وفيلكس أساسيين، وهو ما جعلنى مندهشا كونى هذه الفترة كنت أفضل مهاجم فى مصر.