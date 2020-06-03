رئيس دجلة: عودة الدوري ستكلف الأندية 5 مليون جنيه.. واتحاد الكرة يتجاهلنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أشار ماجد سامي، رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة، أن قرار استكمال بطولة دوري WE المصري من عدمه تأخر كثيرا، مشيرا بأن اتحاد الكرة يغفل دور الأندية في القرار.

وقال ماجد سامي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت:" هناك تأخر في اتخاذ قرار استكمال الدوري أو إلغاءه، وهذا سيؤدي إلى لخبطة موسمين وليس موسم واحد فقط".

وواصل:" هناك مخاطرة رهيبة أن نستكمل الدوري ثم نلغيه مجددا، فالدول التي قررت استكمال النشاط بها أجرت مسحات الكشف عن كورونا لـ5% من الشعب وحددت منحنى الأعداد بها، لكن في مصر لم نجري المسح لـ1% حتى من المواطنين".

Advertisements

وأضاف:" أيضا الدول التي ستستكمل الدوريات بها متبقي لها 7 أو 8 ماتشات، وليس دور كامل".

وتابع:" هناك إغفال لدور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، فالأمر ليس متوقف على أندية الدوري الممتاز فقط بل هناك أندية الدرجات الأدنى، وانتهاء الموسم سيزيل من على تلك الأندية عبء كبير لأنهم يعانوا على الناحية المادية".

وأكمل:" استكمال الدوري مع الاحترازات الطبية سيكلف الأندية 5 مليون جنيه زيادة، ونحن لم يدخل لنا أموال منذ 3 شهور".

واختتم:" اتحاد الكرة ليس صاحب القرار بشأن استكمال الدوري من عدمه، أصحاب القرار هم الأندية".