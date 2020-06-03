محمد عادل: المقاولون يستحق المشاركة الأفريقية.. وأتمنى ألا يضيع حقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أشار محمد عادل، المشرف على الكرة وعضو مجلس الإدارة بالمقاولون العرب، أن من حق ناديه المشاركة في بطولة أفريقيا الموسم المقبل في حالة إلغاء الدوري.

وقال محمد عادل في تصريحات لبرنامج ملعب أون المذاع على قناة أون تايم سبورت:" أطالب باستمرار الموسم الحالي، فلو ألغي الموسم الحالي و لعبنا دوري جديد في شهر 9، فما الفارق بين الوقت الحالي وشهر 9".

وأضاف:" نحن خططنا للمستوى الذي وصلنا له هذا الموسم منذ سنتين، فلا يصح أن يتم تضيع حق تمثيل المقاولون في أفريقيا".

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وواصل:" وأطالب بحقي في التواجد في أفريقيا بالموسم الجي في أي حالة من الحالات، فالموسم الحالي تم إهدار حقنا أيضا في المشاركة بالبطولة العربية رغم احتلالنا المركز الخامس بالموسم الماضي".

واختتم:" الفيفا قال أن الدوريات التي لن تستكمل ينظروا فيما يسمى بالمقدرة الرياضية لحسم الترتيب، فإذا كان الأهلي متصدر ولديه مقدره للفوز بالبطولة فمن حقه يحصل على البطولة الدوري".

واختتم:" وكذلك المقاولون يستحق المشاركة في أفريقيا لو ألغي الموسم الحالي".