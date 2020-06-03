عضو باتحاد الكرة يعلن الاشتباه بوجود 3 إصابات جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أشارت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن هناك اشتباه بإصابة 3 موظفين بفيروس كورونا داخل الاتحاد. وقالت سحر عبد الحق في تصريحات لبرنامج ملعب أون المذاع على قناة أون تايم سبورت:" هناك أعراض كورونا ظهرت على 3 موظفين داخل اتحاد الكرة". وأضافت:" نتائج التحليل ستظهر غدا وسنلعن عنها بشكل رسمي، لكن الأعراض تؤكد على إصابتهم بالفيروس". Advertisements يذكر أن محمود سعد، المدير الفني لاتحاد كرة القدم المصري سبق وأن أصيب بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية واختتمت:" حالة محمود سعد تتحسن ونتيجة تحليل كورونا الخاصة به تحولت لسلبية، وسيترك العزل غدا ويتوجه لمنزله".

واختتمت:" حالة محمود سعد تتحسن ونتيجة تحليل كورونا الخاصة به تحولت لسلبية، وسيترك العزل غدا ويتوجه لمنزله".

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