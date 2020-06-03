مرتضى للأهلي: هل تظن نفسك "محل كشري"؟.. وساعات آل الشيخ تم بيعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ساند مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تركي آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعدما قرر الأهلي برئاسة محمود الخطيب رفع اسمه من القائمة الفخرية لرؤساء النادي الأحمر.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة "الزمالك" صباح اليوم الأربعاء: "تركي آل الشيخ محترم رغما عن محمود الخطيب ويحب مصر كثيرا، وقام بدعم النادي الأهلي بمبالغ طائلة، ورغم هذا لم يحترمه المجلس الحالي".

وأضاف: "كان من الأولى أن يظهر مجلس الأهلي الاحترام المناسب بقبول اعتذار تركي آل الشيخ، لكن المجلس قال يجب أن تتم إهانته".

وأكمل: "محمود الخطيب حصل من تركي آل الشيخ على 261 مليون جنيه في حملته الانتخابية، بخلاف العديد من الأموال الأخرى التي صُرفت على عبدالله السعيد ومجلة النادي والعديد من الهدايا الأخرى".

وتابع: "يقول مجلس الأهلي في بيانه أنهم تحملوا فوق طاقة البشر، لكن ماذا عن رأيهم في سباب الجماهير لي ولمحمود عبدالرازق شيكابالا ولتركي آل الشيخ؟ الإدارة الحالية أساءت لاسم النادي الأهلي".

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وواصل ساخرا: "كيف لمجلس الأهلي أن يعيد الساعات والهدايا التي حصل عليها من تركي آل الشيخ رغم أن الساعات تم بيعها بالفعل وبمبالغ أكثر من ثمنها؟ هذا رغم أنهم كانوا يؤكدون عدم حصولهم على شيء".

وانتقل مرتضى منصور للحديث عن الإجراءات التي سيتخذها الأهلي ضد نادي الزمالك بسبب لافتة نادي القرن قائلا: "لا مشكلة، أنتظر رؤية محامي من المحاميين بلجنتك القانونية في المحكمة".

وواصل: "الأهلي يقول أنه سيرفع قضية ضدي لاستخدام علامته التجارية في لافتة نادي القرن، (فاكر نفسك محل كشري؟)، أنت النادي الأهلي، العلامة التجارية المميزة الوحيدة هو النسر، عيب اكبروا".

وأضاف مازحا: "من منظور الأهلي، سيقوم حي الزمالك برفع قضية ضدنا، ووزير النقل سيرفع قضية ضد محمود حمدي لأنه يسمي نفسه الونش، وسيرفع وزير الطيران قضية ضد شيكابالا لأن لقبه هو الأباتشي".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "لم أر في حياتي وطوال تاريخ الأهلي هذا الارتباك الذي يعيشه النادي في عهد المجلس الحالي، ورسالة أخيرة لمحمود الخطيب (لا تقحمنا في مشاكلك، وإن عدتم عدنا)".