مرتضى: قرارات الأهلي "هزلية".. ومفاجأة بشأن مرتجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رفض مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ما جاء في بيان النادي الأهلي، واصفا القرارات التي اتخذها مجلس إدارة المارد الأحمر برئاسة محمود الخطيب بـ"الهزلية".

وقال مرتضى، في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "قرارات مجلس الأهلي هزلية وعبيطة، سأتحدث لأن الخطيب أقحمني في بيانه رغم أننا لم نكن طرفا في الأزمة".

وأضاف: "الخطيب يهددنا بمحامي اسمه محمد عثمان، رغم أن ذلك المحامي كان يعمل عندي في مكتبي وقمت بطرده، تاريخه سيء السمعة وأتحدى أن يكذبني".

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وأكمل: "يقول البيان أن القرار صدر بالإجماع، لكن المفاجأة أن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته اتصلوا بحمادة إسماعيل الذي يعمل مع تركي آل الشيخ وأكدوا له أنهم رفضوا القرارات، وعلى رأسهم خالد مرتجي".

وأكد: "خالد مرتجي يقول أنهم مسنودون من الدولة، ذلك المجلس أساء للنادي الأهلي".

وتابع: "محمد سراج الدين وجه 5 رسائل الإثنين والأهلي أصدر 5 قرارات الثلاثاء، لا أعرف سر الرقم 5 معهم".

وأتم قائلا: "تصورت أن سراج اعتذر كتابةً بعد الإساءة التي وجهها لوزير محترم ولمجلس الزمالك، لكن اتضح لي أنه اعتذر بعدما صدر منه من تناول أخبار النادي على مواقع التواصل الاجتماعي بدون إذن".