حسن المستكاوي: شيكابالا تعرض لعنصرية لا مثيل لها.. وقرارات الأهلي تأخرت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن لاعب الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، تعرض لعنصرية لا مثيل لها ـ بحسب وصفه ـ، مستنكراً التجاهل الإعلامي أمامها.

وأضاف المستكاوي ـ خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج كل يوم على فضائية أون ـ :"إذا انتقدت ما تعرض له شيكابالا يتم الرد عليك بانظر ماذا فعل في السوبر.. هل هذه طريقة نقاش؟.. شيكابالا لاعب كبير في الزمالك وعندما تدافع عنه تُتهم بالنفاق".

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وفضل المستكاوي، عدم التعليق على رفع الأهلي اسم تركي من الرئاسة الشرفية للأهلي؛ لكونها "قضية لا علاقة لها بالرياضة"، مشيراً إلى أن قرارات الأهلي كانت لابد أن تكون في مرحلة سابقة سواء بقبول الاستقالة أو الرفض "ليه نسيب المسائل لحد ماتطور".

ويرى الناقد الرياضي أن إلغاء الموسم الحالي من الدوري والتفكير في موسم جديد باشتراطات صحية صرمة سيكون القرار الأفضل دون تتويج فريق أو هبوط فريق للدرجة الثانية، قائلاً:"الأهلي يستحق البطولة بلا مناقشة لأنه الفريق الأفضل ولكن لايوجد قاعدة بتتويجه وإذا توجت أحد باللقب فماذا ستفعل مع الفرق التي ستهبط سيقولون أمامنا 17 جولة لتحسن نتائجنا".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة جمعهم من 17 مباراة بفارق 16 نقطة عن المقاولون صاحب المركز الثاني الذي خاض 18 مباراة.