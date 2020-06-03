المصري: من الأفضل نسيان الموسم الجاري.. وماذا لو تم عزل فريق وتأجيل مبارياته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري، أنه من الأفضل إنهاء الموسم الجاري من دوري WE المصري وعدم استكماله.

وأشار الطرابيلي في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن فريقه لا يمتلك الموارد المالية اللازمة لخوض المباريات المقبلة من المسابقة، بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا.

وقال أمين صندوق المصري: "من الأفضل أن يكون دوري هذا الموسم للنسيان، بالتأكيد نتمنى عودته واستئنافه، لكن صحة الإنسان أهم".

وأكمل: "عندما يسقط لاعب داخل الملعب فالحكم يوقف المباراة حرصًا على سلامته، إذا السلامة هي الأساس".

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وأضاف: "ماذا لو تعرض أي لاعب في المران للإصابة وتم عزل لاعبيه وتأجيل مبارياته لمدة إسبوعين، فكيف سننتهي من المسابقة".

وأكمل: "هذا لو تم عزل فريق واحد، ولكن ماذا لو حدث الأمر نفسه في نادِ آخر؟ أعتقد أن استكمال الموسم الجاري سيكون -هزة- للمسابقة".

وأردف: "متى سنبدأ الموسم المقبل وكيف سننتهي منه لو تم استئناف الموسم الجاري؟ الأمر سيكون في غاية الصعوبة والارتباك".

واختتم: "ليس لدينا أي موارد لاستئناف الموسم الجاري، نحن بالكاد ندبر الإلتزامات المالية تجاه اللاعبين والعاملين، الأشهر الماضية أنهت كل شيء".