إكرامي يشكر بيراميدز ويرد على أنباء الانتقال له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أشاد شريف إكرامي حارس النادي الأهلي بما قام به مسؤولي نادي بيراميدز وقدم لهم الشكر على الاحترافية والتوضيح، مشيرا الى أنه أول من سيعلن عن وجهته المقبلة.
وكان عبدالعزيز عبدالشافي المستشار الفني لنادي بيراميدز قد أعلن في وقت سابق عن توقيع إكرامي على عقود انتقاله للفريق، لكن هاني سعيد المدير الرياضي نفى الأمر.
وكتب إكرامي عبر حسابه على "تويتر" "تشرفت بتصريحات المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن امكانية انتقالي لصفوفهم الموسم المقبل".
وتابع "اؤكد على ما أشرت اليه في فبراير الماضي اني سوف اكون اول من يعلن عن وجهتي المقبله وفي التوقيت المناسب".
واختتم تصريحاته قائلاً "شكر مستحق لادارة و مسئولي نادي بيراميدز علي الاحترافية و التوضيح".
وأعلن إكرامي في وقت سابق أن الموسم الحالي هو الأخير له مع النادي الأهلي.
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