جونيور أجايي: سأنتقل للزمالك في حالة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد النيجيري جونيور أجايي، مهاجم فريق الأهلي، أنه كان لديه عرضين في بداية الموسم الجاري أحدهما من روسيا والأخر من البرتغال، بالإضافة إلى امتلاكه بعض العروض الأوروبية أيضًا في الوقت الجاري.
وقال أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "بكل تأكيد أحلم بالإحتراف ولكن لن أحترف إلا بموافقة النادي الأهلي، وأركز فقط في التدريبات والمباريات وأنظر إلى تلك العروض".
وأشار إلى أنه متأكد من رحيله عن الأهلي في الوقت المناسب ولا يشغل تفكيره في العروض من أجل تحقيق مزيد من التألق مع الأهلي.
واوضح مهاجم الأهلي أن رغبته اللعب داخل مصر في القلعة الحمراء فقط، لافتا إلى أنه لن ىنتقل لصفوف نادي الزمالك نهائيًا إذا فاوضوني، وسينتقل للفريق الابيض في حالة قيام الزمالك بمفاوضة الأهلي ووافق الأهلي على العرض.
واتم أجايي:" لو خرجت للإحتراف في أوروبا ورحلت عن الأهلي ودخل الزمالك في مفاوضات معي فلن أعود للعب في مصر إلا للنادي الأهلي فقط".
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