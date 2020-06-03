بيراميدز يكشف حقيقة تعاقده مع شريف إكرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن فريقه لم يتوصل لاتفاق مع شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي حتى الآن.

وأشار سعيد في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني لنادي بيراميدز قد اختلط عليه الأمر بشان شريف إكرامي.

وكان زيزو قد أكد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس أن بيراميدز نجح في الحصول على توقيع شريف إكرامي بشكل رسمي.

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وقال سعيد: "عندما نتعاقد مع أي لاعب يتم الإعلان عن طريق القنوات الرسمية لنا، لدينا طريقة للإعلان عن الصفقات ولا يتم الإعلان عنها عبر تصريحات المسؤولين التليفزيونية".

وأكمل: "يبدو أن الأمر قد اختلط على عبد العزيز عبد الشافي قليلًا، إذا كنا قد وقعنا مع شريف إكرامي وتوصلنا لاتفاق معه فإننا سنعلن مباشرًة مثلما فعلنا مع أحمد فتحي".

وأضاف: "نحن من الأندية المهتمة بضم شريف إكرامي، لكننا لم نحصل على توقيعه حتى الآن، وفور الاتفاق على كل شيء

واختتم: "تحدثنا مع زيزو بالفعل، وقال لنا أنه لم يقصد ما قاله نصًا وهو ما يجعلني أؤكد أن الأمر قد اختلط عليه".