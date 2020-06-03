سحر عبدالحق تكشف سبب انشاء مركز إعلامي لاتحاد الكرة

كشفت سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، صباح اليوم الأربعاء، سبب انشاء مركز إعلامي داخل الاتحاد. وقالت عبد الحق في حوار لها مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: " السبب وراء انشاء مركز اعلامي لاتحاد الكرة في الفترة الحالية، هو الرد علي الشائعات التي تطلق بغير داعي علينا". أون تايم: " السبب وراء انشاء مركز اعلامي لاتحاد الكرة في الفترة الحالية، هو الرد علي الشائعات التي تطلق بغير داعي علينا". وأضافت: " كان هذا في بادئ الأمر مقترح من قبل عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد فضل و أحمد عبدالله ، بعد الشائعات التي أطلقت علي اللجنة الخماسية بعد لقاء السوبر الأخير بين الأهلي والزمالك، وتم الموافقة عليه من قبل الجميع بعد مناقشة القرار ".

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