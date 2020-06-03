المقاولون يطالب بحقه في المشاركة بالبطولة الإفريقية حال إلغاء الدوري

طالب محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام علي الكرة بالنادي، بحق الفريق للمشاركة في بطولة إفريقيا القادمة، حال إلغاء الموسم الحالي من الدوري.

وقال محمد عادل في مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم : " من حق المقاولون المشاركة في بطولة أفريقيا الموسم المقبل كونه

ثاني ترتيب الدوري المصري حتي الأن "

وأضاف معلاً: "الجدارة الرياضية تعطي الأهلي الحق في التتويج بالدوري والمقاولون بالمشاركة أفريقيا حال الغاء الدوري، ومن حق اتحاد الكرة الإصرار على استكمال كأس مصر بسبب العوائد المالية".