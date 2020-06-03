مسؤول الكرة بالجونة: الجهات المعنية لم تتواصل معنا بشأن مستقبل النشاط الكروي

صرح نادر شوقي مدير الشركة المسؤولة عن الكرة بالجونة ، أن النادي ليس لديه معلومات كافية لتكوين رؤية مستقبلية لعودة نشاط الكروى .

وقال شوقي في تصريحات له مع الإعلامي أحمد شوبيرعبر برنامجه ملعب أون تايم : "ليس لدينا معلومة نستطيع من خلالها تكوين رؤيتنا للمستقبل و لم يحدث

التواصل الكافي مع الجهات المعنية لبحث مستقبل النشاط الكروي".

و أضاف : " ما تحصل عليه الأندية من عوائد ضئيل جدا قد نضطر لبعض الإجراءات الاستثنائية في الدوري الموسم المقبل بسبب تداعيات كورونا".