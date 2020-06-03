صرح نادر شوقي مدير الشركة المسؤولة عن الكرة بالجونة ، أن النادي ليس لديه معلومات كافية لتكوين رؤية مستقبلية لعودة نشاط الكروى .
وقال شوقي في تصريحات له مع الإعلامي أحمد شوبيرعبر برنامجه ملعب أون تايم : "ليس لدينا معلومة نستطيع من خلالها تكوين رؤيتنا للمستقبل و لم يحدثالتواصل الكافي مع الجهات المعنية لبحث مستقبل النشاط الكروي".
و أضاف : " ما تحصل عليه الأندية من عوائد ضئيل جدا قد نضطر لبعض الإجراءات الاستثنائية في الدوري الموسم المقبل بسبب تداعيات كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول الكرة بالجونة: الجهات المعنية لم تتواصل معنا بشأن مستقبل النشاط الكروي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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