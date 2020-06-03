جمال حمزة : الزمالك يستطيع هزيمة الأهلي بنتيجة كبيرة في هذه المباراة

قال جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، إن الفريق الأبيض كان بإمكانه هزيمة الأهلي بنتيجة كبيرة في بعض المباريات.

وقال حمزة خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " الزمالك

كان باستطاعته هزيمة الأهلي بنتيجة كبيرة في بعض المباريات".

وأضاف نجم الزمالك السابق " أتذكر مباراة الزمالك والأهلي التي انتهت بنتيجة 3 -

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1 وكنت ألعب في الهجوم برفقة حسام حسن وعبدالحليم علي، فهذه المباراة كان بإمكاننا هزيمة الأهلي بنتيجة كبيرة".

وواصل " الزمالك يعتمد على اللعب الجميل وليس إحراز الأهداف بكثرة في المباريات".

وأتم حديثه " الزمالك يتفوق على الأهلي في امتلاك المواهب الكروية".