كارتيرون يطلب من إدارة الزمالك التعاقد مع لاعب تونسي

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. المقبلة. وقال الإعلامي محمدفاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " إدارة الكرة بالنادي عادت للتفكير مرة أخرى في المثلوثي رغم رغبة الإدارة بعدم التعاقد مع مدافع أجنبي". عادت للتفكير مرة أخرى في المثلوثي رغم رغبة الإدارة بعدم التعاقد مع مدافع أجنبي". وأضاف: " اللاعب عاد للصورة بسبب تمسك الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بضمه لصفوف الأبيض".

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