مرتضى منصور: أحمد عفيفي وإسماعيل يوسف انضما لقناة الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن انضمام أحمد عفيفي وإسماعيل يوسف بشكل رسمي إلى قناة الزمالك. وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك "عفيفي سيقدم يومان لبرنامج زملكاوي ويوم لأحمد جمال و3 أيام لخالد الغندور وأنا سأقدم حلقة الجمعة". الزمالك "عفيفي سيقدم يومان لبرنامج زملكاوي ويوم لأحمد جمال و3 أيام لخالد الغندور وأنا سأقدم حلقة الجمعة". Advertisements وتابع "طارق يحيي سيعود إلى عمله كمحلل بشكل طبيعي". وأضاف "وصل لنا الحكم حيثيات الحكم الخاصة بالتونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق واللاعب قدم أكاذيب في شكواه وسنرد عليه بمستندات مهمة".

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