مرتضى منصور: مرتجي اتصل بحمادة إسماعيل لرفضه سحب الرئاسة الشرفية من تركي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن 3 من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أجروا اتصالًا بحمادة إسماعيل المنسق الخاص بالمستشار تركي آل الشيخ لإعلان رفضهم سحب الرئاسة الشرفية له من النادي الأهلي. سحب الرئاسة الشرفية له من النادي الأهلي. Advertisements وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك "خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي أحد نماذج مسئولي الأهلي الذي اتصل بحمادة إسماعيل وأكد على رفضه للقرار". أحد نماذج مسئولي الأهلي الذي اتصل بحمادة إسماعيل وأكد على رفضه للقرار". وتابع "ما تم ذكره في بيان الأهلي أن قرار مجلس الإدارة تم اتخاذه بالإجماع غير صحيح بالمرة، وحمادة إسماعيل موجود ومن الممكن التأكد منه".

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