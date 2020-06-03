الزمالك يجري تعديلات في عقد شيكابالا

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر تعديل عقد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق خلال الموسم المقبل. وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "مسؤولو الزمالك قرروا تعديل عقد شيكابالا للفئة الأولي إلى جانب استمراره مع الفريق تقديرًا لمستواه المميز في الموسم الجاري". المميز في الموسم الجاري". وأضاف: "إدارة الزمالك قررت تعديل عقد شيكابالا وزيادة القيمة المالية في عقده بالفئة الأولى داخل الفريق بما يتناسب مع مشواره وتاريخه الذي قدمه مع الزمالك".

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