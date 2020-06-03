أجايي: لن انتقل للزمالك ورغبتي اللعب في مصر بالأهلي فقط

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رغبته اللعب داخل مصر في القلعة الحمراء فقط.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج

"نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "لن أنتقل إلى صفوف نادي الزمالك نهائيًا إذا فاوضوني، ولن انتقل إلى الزمالك إلا إذا قام الزمالك بمفاوضة الأهلي ووافق الأهلي على ذلك العرض".

وتابع: "ولو خرجت للإحتراف في أوروبا ورحلت عن الأهلي ودخل الزمالك في مفاوضات معي فلن أعود للعب في مصر إلا للنادي الأهلي فقط".