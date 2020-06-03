رياضة | نجم مانشستر سيتي يرحب بالإنتقال لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي يرحب بالإنتقال لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، ترحيب أحد نجوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب ما ورد عن صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، فإن رحيم ستيرلنج، مهاجم نادي مانشستر سيتي، يفضل الانتقال لنادي ريال مدريد، في حال خروجه من النادي السماوي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب لا يفضل الاستمرار في مانشستر سيتي، إذا تم التأكيد على عقوبة النادي بالأستبعاد من بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة عامين، على خلفية خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

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وأشارت الصحيفة، أن ستيرلنج لا يفضل المنافسة في البطولات المحلية فقط مع السيتي، ويأمل بالتواجد باستمرار في دوري أبطال أوروبا.

ويحظى اللاعب صاحب الـ25 عاماً بإعجاب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، الذي يؤمن بقدرته على تقديم إضافة هائلة في خط هجوم النادي الملكي، بفضل سرعته ومهارته.

وساهم نجم ليفربول السابق في تسجيل فريقه 27 هدفاً خلال 39 مباراة هذا الموسم، حيث سجل 20 هدفاً ومرر 7 تمريرات حاسمة.

وتبلغ قيمة ستيرلنج السوقية حالياً 128 مليون يورو، وفق آخر التحديثات من موقع ترانسفير ماركت.