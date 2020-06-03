رياضة | أجايي: هذا سبب عدم صعود نيجيريا للأولمبياد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أجايي: هذا سبب عدم صعود نيجيريا للأولمبياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المهاجم النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سبب غياب منتخب بلاده عن أولمبياد طوكيو.

وقال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تفاجئ من عدم تأهل المنتخب الأولمبي النيجيري إلى أولمبياد طوكيو وخسارته في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة".

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "نمتلك عناصر قوية وأغلبهم محترفين في الدوريات الأوروبية وخاصة في الدوري التركي والألماني، لذلك تفاجئت من الخسارة وعدم التأهل إلى أولمبياد طوكيو".

وعن الأسباب الإخفاق، أوضح أجايي: "أعتقد أن فترة الاعداد لم تكن جيدة بعكس المنتخب المصري الذي تأهل بالشكل الأمثل، وأتمنى لمنتخب بلادي التوفيق في السنوات المقبلة".