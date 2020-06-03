رياضة | أجايي: توقعت هدف رياض محرز فى مرمي نيجيريا بكأس الأمم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أجايي: توقعت هدف رياض محرز فى مرمي نيجيريا بكأس الأمم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المهاجم النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن شعوره عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتى أقيمت فى مصر أمام منتخب الجزائر.

وأعرب النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه الشديد بعد خسارة المنتخب النيجيري للقب كأس أمم إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت في مصر.

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وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "كان هناك بعض اللاعبين في الأهلي يحاولون استفزازي والسخرية من خسارة النتخب النيجيري في كأس الأمم وذلك من أجل إخراجي من حالة الحزن ولكني كنت حزين للغاية وقتها".

وتابع: "لم أتفاجئ من إحراز رياض محرز هدفه في مرمى نيجيريا فمبجرد حصول الجزائر على الضربة الثابتة فتأكدت تمامًا على أن الجزائر ستسجل هدفًا".

وأوضح: "تلك الضربات الثابتة تعتبر نصف هدف لرياض محرز، وكنت متوقع بنسبة كبيرة أن ينجح في تسجيلها، لذلك لم أتفاجئ".