رياضة | كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

وكشف الإعلامي محمد فاروق، عن طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، بالتعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " إدارة الكرة بالنادي عادت للتفكير مرة أخرى في المثلوثي رغم رغبة الإدارة بعدم التعاقد مع مدافع أجنبي".

وأضاف: " اللاعب عاد للصورة بسبب تمسك الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بضمه لصفوف الأبيض".