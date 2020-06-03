رياضة | رئيس وادي دجلة: لا نخاف من الهبوط

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس وادي دجلة: لا نخاف من الهبوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ماجد سامي رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة إن الموقف واضح في الوقت الحالي مشيرا إلى أن ناديه عندما طالب بإلغاء الموسم الحالي، لم يخشى الهبوط مثلما تردد.

وقال سامي في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية أون تايم سبورت :"الموقف واضح منذ فترة ولكن نحن تأخرنا في اتخاذ القرارت وهو ما أدى إلى تأثير سلبي على موسمين وليس موسم واحد".

وتابع :"البعض يرى بأن هناك بعض الدول تقوم باستكمال الدوريات الخاصة بها وهي عبارة عن عدد قليل من المباريات عكس ما نحن عليه".

Advertisements

وأضاف :"هذه الدول قامت بعمل مساحات لـ5% من شعوبها ونحن لم نقم بعمل مساحات بنسبة 1% من الشعب، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على الدوري".

وأشار :"دخل الأندية متوقف منذ 3 أشهر، والنقطة الهامة هي أن الناس تغفل الجمعية العمومية لأندية كرة القدم فالبعض يعتقدج بأنها خاصة باندية الدوري وهذا غير صحيح فهناك أندية القسم الثاني والثالث والرابع".

وزاد :"كل نادي يفكر في مصلحته من حيث إلغاء أو استكمال الدوري، ومن الممكن أن تقاس الأمور أيضا بطريقة متزنة فالفريق صاحب المركز السادس عشر هل يبتعد بنقاط كبيرة عن صاحب المركز العاشر".

وأختتم تصريحاته قائلًا :"لا نخاف من الهبوط ونملك فريق من أفضل الفرق في الدوري بشهادة الجميع ولا نخشى الهبوط مثلما يتردد".