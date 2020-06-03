رياضة | ميسي يحقق رقم قياسي جديد فى الدوري الاسباني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي يحقق رقم قياسي جديد فى الدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق اللاعب الدولي الأرجنتيني ليو ميسي نجم نادي برشلونة رقم قياسيا جديدا في بطولة الدوري الاسباني الممتاز حيث يعد اللاعب الأكثر نجاحا في المراوغة بالبطولة الاسبانية هذا الموسم.

ويعد ميسي نجم البارسا وتاكيفوسا كوبو نجم ريال مايوركا بنفس المهارة حيث هما اللاعبان الأكثر نجاحا في المراوغات في بطولة الدوري الاسباني الممتاز هذا الموسم من بين جميع الذين لعبوا 1000' دقيقة على الأقل في الدوري الاسباني، لدى ميسي وكوبو معدل (5.4) مراوغة ناجحة في المباراة الواحدة هذا الموسم.

يذكر أن رابطة الأندية الاسبانية قد تلقت الضوء الأخضر من الحكومة الاسبانية علي استناف بطولة الدوري الاسباني هذا الموسم التي توقفت في شهر مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وتنطلق منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز هذا الموسم من جديد يوم 19 هذا الشهر بمواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي إشبيلية أمام نظيره نادي ريال بيتيس.