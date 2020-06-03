رياضة | قبل عودة البريميرليج.. تعرف على مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر قبل عودة البريميرليج.. تعرف على مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب دام لثلاثون عام ليستمر يورجن كلوب المدير الفنى الألماني للريدز ورفقاء الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق فى تجقيق الإنجازات خلال السنوات الماضية. ويعود الدوري الإنجليزي البريميرليج مرة أخري للإستئناف يوم 17 يونيو القادم بعد غياب دام لأشهر بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم خلال الأشهر الماضية. ويتبقي فقط 6 نقاط لحسم ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج هذا الموسم، لذلك نستعرض المباريات المتبقية لرفقاء محمد صلاح هذا الموسم. الجولة 30 - إيفرتون ضد ليفربول الجولة 31 - ليفربول ضد كريستال بالاس الجولة 32 - مانشستر سيتي ضد ليفربول Advertisements الجولة 33 - ليفربول ضد أستون فيلا الجولة 34 - برايتون ضد ليفربول الجزلة 35 - ليفربول ضد بيرنلي الجولة 36 - ليفربول ضد أرسنال الجولة 37 -ليفربول ضد تشيلسي الجولة 38 - نيوكاسل ضد ليفربول ويتصدر ليفربول جدول الدوري وبرصيده 82 نقطة من 29 مباراة ويبعد بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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