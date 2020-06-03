رياضة | عرض إماراتي ضخم لضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض إماراتي ضخم لضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى واحد من نجوم نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية عرض إماراتي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية أن محمود علاء مدافع الزمالك تلقى عرض مغري من أحد أندية الدوري الإماراتي لضمه في الصيف القادم.

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وكشفت التقارير الصحفية أن هناك اتجاه لدى محمود علاء للرحيل عن صفوف الزمالك في الصيف القادم بسبب عدم حصوله على مستحقاته في الفترة الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن محمود علاء طالب إدارة نادي الزمالك بحسم موقفه خلال الفترة المقبلة مع الفريق سواء الحصول على مستحقاته والاستمرار أو الرحيل في نهاية الموسم الجاري.

وكان نادي الزمالك قد أعلن منذ فترة تجديد عقد محمود علاء ورفع راتبه مع الفريق وحصل اللاعب على وعد بالحصول على مستحقاته كاملة الفترة المقبلة ولكن ذلك لم يحدث بسبب توقف النشاط الرياضي وحدوث أزمة في كل الأندية بسبب انتشار فيروس كورونا.