رياضة | كورونا تحوّل لاعب القباري لسائق أجره

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر كورونا تحوّل لاعب القباري لسائق أجره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إضطر أحمد عصام لاعب فريق مركز شباب القباري، إلى العمل على سياره أجره، للصرف على حياته وتوفير متطلبات المعيشة في ظل توقف النشاط الرياضي، حالياً، بسبب مخاطر إنتشار فيروس كورونا.

وقال اللاعب الشهير بـ"الشاويشي" : أقوم بالعمل على سياره أجره معظم فترات اليوم حتى أستطيع توفير مستلزمات المعيشة خلال الفترة الحالية.

الشاويشي لعب من قبل في أندية غزل كفر الدوار، وعدد من أندية مطروح، وخاض تجربه إحتراف في نادي المريخ السوداني لمده 6 اشهر ،لكن اصابته بالغضروف حالت من استكمال مهمته، وأخيرا ينشط ضمن قائمة فريق مركز شباب القباري أحد أندية المجموعة الـ 11 بالقسم الثالث.

وتسبب فيروس كورونا في توقف النشاط مما إضطر كثير من لاعبي الكره بالقسم الثاني ، والثالث ، والرابع لإمتهان مهن أخرى لكي يستطيعوا الصرف علي بيوتهم.