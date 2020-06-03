رياضة | وصول بوابات التعقيم لفرع الاتحاد السكندري الثاني بسموحه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر وصول بوابات التعقيم لفرع الاتحاد السكندري الثاني بسموحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلّم مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري، بوابات التعقيم لفرع النادي بسموحه، تزامناً مع الإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

وكان محمد مصليحي رئيس نادي الاتحاد السكندري قد تقدم بخمس بوابات تعقيم ثلاث منهم في فرع النادي بالشاطبي ، وبوابتين بفرع النادي بسموحه تحسبا لرجوع النشاط الرياضي والاجتماعي .

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ، قد أصدر بعض القرارات خلال اجتماع المجلس الأخير أبرزها توجيه الشكر لجميع قطاعات الناشئين كره قدم والطائره والسله وبعض الانشطه الأخري الفردية .

كما فوّض أعضاء مجلس اداره نادي الاتحاد محمد مصليحي لملف كره القدم الفريق الأول ، وتجديد الثقه في طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد ،حيث يعقد مصليحي جلسه مع طلعت يوسف لمعرفه شروط التجديد .