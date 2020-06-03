شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سابق بـ«كاف» يكشف حقائق جديدة بشأن نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور فيكن جيزمجيان، مسؤول الإعلام الأسبق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أن تصنيف نادي القرن الإفريقي تم وضعه عام ١٩٩٤، مشددا على أن مصطفى مراد فهمي هو من قرر وضع نظام ومعايير نادي القرن بالتعاون مع عبده صالح الوحش المدير الفني للاتحاد الأفريقي في ذلك الوقت، وكان دوري في هذا التوقيت تنظيمي لا أكثر.

وقال جيزمجيان، أثناء ظهوره في برنامج «زملكاوي» على قناة نادي الزمالك، وتم نشرها على الموقع الرسمي للنادي، إنه تم الاتفاق على معايير التصنيف بالاتفاق مع عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي السابق، ولكن بدون موافقة كتابية أو عقد اجتماع اللجنة التنفيذية أو جمعية عمومية.

وأشار إلى أن إبلاغ الأندية بالتصنيف الخاص بالاندية كان عن طريق السكرتير العام الذي بدوره يبلغ الاتحادات المحلية، ولكن لا يوجد أي مسؤول في الاتحاد قام بذلك، والتصنيف تم نشره في نشرة الاتحاد الأفريقي بدون أي إهتمام.

وكشف فيكن أن مجلة الاتحاد الأفريقي كانت تنشر باللغة الإنجليزية والفرنسية، وكانت توجه إلى الاتحادات المحلية فقط، لذلك أنا لا ألوم الزمالك في تأخره للتقدم باحتجاج للكاف في ذلك الوقت بسبب عدم إخطاره وقتها.

وأكد فيكن أن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء قام باختيار الزمالك بطلا القرن وبعدها بفترة اختار نادي كوتوكو الغاني في اختيار شهد علامات تعجب كبيرة، بمعايير غريبة.

وأشار فيكن إلى أن المعايير التي تم وضعها عام 1994 لم تكن في الحسبان لمنح لقب نادي القرن، لأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يخطر الأندية بشكل رسمي بهذه المعايير.

Advertisements

وواصل كشفه بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في عام ٢٠٠٠ رفض العمل بنظام النقاط في لقب نادي القرن الأوروبي، لذلك قرروا عمل تصويت بين القراء والنقاد الرياضيين والمدربين.