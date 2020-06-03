شكرا لقرائتكم المقاولون: نطالب بحقنا في المشاركة إفريقيا. ولا نمانع تتويج الأهلي بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب المهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب بحق ناديه في المشاركة بالبطولة الإفريقية، في اي حالة من الحالات سواء استكمال الدوري أو إلغائه، لأنه من حق المقاولون المشاركة في البطولة الإفريقية بالموسم المقبل كونه صاحب المركز الثاني بالدوري.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: وجهة نظرنا الحفاظ على حقنا في اي وضع سواء استكمال الدوري او الغائه، وألا يهضم حقنا من قبل اتحاد الكرة.

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شدد على أن الفيفا قال إن الدوريات التي يتم إلغائها ينظر تجاهها وفقا للمقدرة الرياضية للفرق التي في الصدارة بمعني أن الاهلي في الصدارة حاليا، فيتم النظر هل يستحق التتويج بلقب الدوري إم لا، وبالتأكيد نعم، وكذلك الحال بالنسبة لنادي المقاولون وهل يستطيع اللعب في افريقيا ام لا، والمؤكد أنه يستطيع حيث أن ذئاب الجبل صاحب خبرات كبيرة في اللعب بالبطولات القارية.

تابع: أطالب بحق المقاولون في المشاركة الافريقية او العربية، ولا أمانع في اعلان تتويج الأهلي بلقب الدوري، وفقا لما أقره الفيفا.