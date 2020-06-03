شكرا لقرائتكم أجايي: أتحدث مع شيكابالا دائما على انستجرام وهذه تفاصيل رسالته لي عقب أحداث السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يتحدث مع أحمد فتحي، الظهير الأيمن للأهلي ومحمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، دائمًا على إنستجرام".

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وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "عندما أقدم مباريات جيدة، يراسلني شيكابالا برسالة مباركة كما أنا أفعل ذلك أيضًا، وأمتلك علاقات طيبة مع أكثر من لاعب أخر خارج الأهلي".

وتابع: "بعد مباراة السوبر الأخير في الإمارات، أرسل لي شيكابالا رسالة وقال لي حظًا موفقًا، وقمت بالرد على رسالته بالمباركة على الفوز، فهناك علاقة طيبة بيننا، وكرة القدم عبارة عن صداقة وروح رياضية".