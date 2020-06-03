شكرا لقرائتكم أجايي: أتحدث مع شيكابالا دائما على انستجرام وهذه تفاصيل رسالته لي عقب أحداث السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يتحدث مع أحمد فتحي، الظهير الأيمن للأهلي ومحمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، دائمًا على إنستجرام".
وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "عندما أقدم مباريات جيدة، يراسلني شيكابالا برسالة مباركة كما أنا أفعل ذلك أيضًا، وأمتلك علاقات طيبة مع أكثر من لاعب أخر خارج الأهلي".
وتابع: "بعد مباراة السوبر الأخير في الإمارات، أرسل لي شيكابالا رسالة وقال لي حظًا موفقًا، وقمت بالرد على رسالته بالمباركة على الفوز، فهناك علاقة طيبة بيننا، وكرة القدم عبارة عن صداقة وروح رياضية".
كانت هذه تفاصيل خبر أجايي: أتحدث مع شيكابالا دائما على انستجرام وهذه تفاصيل رسالته لي عقب أحداث السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.