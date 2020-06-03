شكرا لقرائتكم شطة : الزمالك منح نفسه لقب نادى القرن والأهلى نادي القرن رقم 21 كمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبدالمنعم شطة، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي "كاف"، أن الأهلي ليس طرف فى أزمة الزمالك المتعلقة بنادى القرن، متحديا بقوله ان "الأهلى نادي القرن رقم 21 كمان من دلوقتي"

وأضاف عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي: في تصريحات تلفزيونية قائلا "كنت أتمنى منذ فترة طويلة أن يتقدم الأهلى بشكوي لحفظ حقوقه فى نادى القرن مثلما فعل اليوم، وهذا فى النهاية لقب شرفي بسبب بطولاته القارية".

وواصل شطة : "الزمالك تعدى على حقوق النادى الأهلي، والقلعة الحمراء ليس طرف مطلقا فى هذه الأزمة، ويجب على مسؤولي الزمالك أن يلجأوا إلى الاتحاد الأفريقي".

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وتابع شطة حديثه :" لقب نادى القرن شرفي تكريماً للأهلي وكان يجب حسمه للأحمر ، و طالبت الزمالك باللجوء للتحكيم لانتهاء الصداع عن أزمة نادي القرن

علاوة على أن الزمالك منح نفسه لقب نادى القرن دون ان يمنحه ذلك الاتحاد الافريقي او اى اورواق او احكام رسمية ، ومحدش خد لقب الزمالك والاهلى ليس طرفا ولكن الاتحاد الافريقي المعين بالفصل