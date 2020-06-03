شكرا لقرائتكم أجايي: كنت أتمنى اللعب بجوار محمد أبو تريكة في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن يعرف الهديد من نجوم النادي الأهلي القدامى وإنه كان يشاهدهم كثيرًا في البطولات الإفريقية وفي كأس العالم للأندية.
وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "الجميع يعرف محمد بركات ومحمد أبو تريكة بالإضافة إلى عماد متعب، جميعهم لاعبين عظماء، منذ نشأة الأهلي حتى الوقت الجاري وكنت أتمنى اللعب بجانبهم".
وأتم: "رغم تلك الأسماء لكني كنت أتمنى اللعب بجانب محمد أبو تريكة فهو لاعب صنع إنجازات عظيمة، واعتزل قريبًا وكنت أتمنى مزاملته في الملعب".
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