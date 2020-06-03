شكرا لقرائتكم أجايي: تفاجئت من عدم التأهل للأولمبياد وفترة الإعداد وراء خسارة لقب البطولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تفاجئ من عدم تأهل المنتخب الأولمبي النيجيري إلى أولمبياد طوكيو وخسارته في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة".
وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "نمتلك عناصر قوية وأغلبهم محترفين في الدوريات الأوروبية وخاصة في الدوري التركي والألماني، لذلك تفاجئت من الخسارة وعدم التأهل إلى أولمبياد طوكيو".
وعن الأسباب الإخفاق، أوضح أجايي: "أعتقد أن فترة الاعداد لم تكن جيدة بعكس المنتخب المصري الذي تأهل بالشكل الأمثل، وأتمنى لمنتخب بلادي التوفيق في السنوات المقبلة".
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