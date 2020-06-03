شكرا لقرائتكم أجايي: لاعبو الأهلي استفزوني بعد خسارة نيجيريا بكأس الأمم.. وتوقعت هدف محرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه الشديد بعد خسارة المنتخب النيجيري للقب كأس أمم إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت في مصر.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "كان هناك بعض اللاعبين في الأهلي يحاولون استفزازي والسخرية من خسارة النتخب النيجيري في كأس الأمم وذلك من أجل إخراجي من حالة الحزن ولكني كنت حزين للغاية وقتها".

وتابع: "لم أتفاجئ من إحراز رياض محرز هدفه في مرمى نيجيريا فمبجرد حصول الجزائر على الضربة الثابتة فتأكدت تمامًا على أن الجزائر ستسجل هدفًا". وأوضح: "تلك الضربات الثابتة تعتبر نصف هدف لرياض محرز، وكنت متوقع بنسبة كبيرة أن ينجح في تسجيلها، لذلك لم أتفاجئ".