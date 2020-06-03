شكرا لقرائتكم أحمد كشري: اعتماد الأندية الكبيرة على اللاعب الجاهز سبب فشل قطاع الناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد احمد كشرى نجم الأهلى الأسبق أن دور قطاعات الناشئين لابد أن يفعل أكثر من ذلك خاصة فى الأندية الكبرى التى باتت تعتمد على اللاعب الجاهز من الخارج لتحقيق البطولات وترفض الإعتماد على لاعبيها الصغار وهو ما أفقد قطاعات الناشئين دور فى إمداد الفرق الأولى للأندية باللاعبين .
وأضاف كشرى أن جيل 97 و 98 بالأهلى اخرج العديد من نجوم الكرة المصرية للقلعة الحمراء والمنتخبات الوطنية على رأسهم كريم نيدفيد ورمضان صبحى إلا أن المشكلة الوحيدة تأتى فى تعاقد الأندية الكبرى مع المدربين الأجانب الذى يكون مطالب بتحقيق البطولات للبقاء ، فيطلب هو الأخر التعاقد مع لاعبين خبرة ويرفض تصعيد ناشئين ، بل ويكونوا على مستوى عالى ويتحملون الضغوط من أجل تحقيق بطولة .
وأختتم المدير الفنى لسوهاج حديثه بالقول أن خريطة الكرة فى العالم اتغيرت واصبحت تعتمد على القوة والتكتيك أكثر من المهارات ، لذا فإن المهارات قلت ، والدليل رحيل ناصر ماهر وأحمد حمدى من الأهلى وهما من أفضل اللاعبين المهاريين فى الكرة المصرية فى الوقت الحالى .
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