شكرا لقرائتكم أجايي: تلقيت رسائل لإنضمامي لمنتخب نيجيريا قريبًا.. ولا أفكر في الرحيل عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تلقى بعض التليفونات والرسائل من قبل مسئولي منتخب بلاده.
وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "قريبا جدًا سأنضم للمنتخب الوطني، وأنا أتدرب بشكل قوي لأكون جاهزًا في أي وقت، وأنا في انتظار تلك الفرصة".
وتابع: "عدم تواجدي في أوروبا ليس له علاقة بتواجدي في المنتخب، ولا أفكر في الرحيل عن الأهلي، فمن المكن أن رحل إلى أوروبا ولا أنضم أيضًا للمنتخب، والدليل على ذلك أن (جوليوس أجاهوا) كان محترف الدوري التونسي ولعب كثيرًا مع المنتخب النيجيري.
وأتم: "منتخب نيجيريا يضم مجموعة من الشباب وانتظروا النسور في كأس الأمم الإفريقية المقبلة فهم يأدون بشكل جيد".
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