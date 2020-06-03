شكرا لقرائتكم محمد فاروق :كارتيرون أوصي الزمالك بالتعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أفصح الإعلامي محمد فاروق، عن طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، بالتعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف مجم الاهلى الساببق في تصريحات تلفزيونية قائلا: " إدارة الكرة بالنادي عادت للتفكير مرة أخرى في المثلوثي رغم رغبة الإدارة بعدم التعاقد مع مدافع أجنبي".

وواصل فاروق حديثه : " اللاعب عاد للصورة بسبب تمسك الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بضمه لصفوف الأبيض".

فيما كشفت تقارير صحفية تونسية، عن رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، على ضم حمزة المثلوثي ظهير أيمن وقائد الصفاقسي التونسي في الميركاتو المقبل، حيث قالت صحيفة "الصحافة" التونسية أن المدرب الفرنسي مصمم في التعاقد مع اللاعب لدعم الجبهة اليمنى للفريق الأبيض.

Advertisements