محمد فاروق :كارتيرون أوصي الزمالك بالتعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي

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جدة - عمرو شويل
أفصح الإعلامي محمد فاروق، عن طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، بالتعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضاف مجم الاهلى الساببق في تصريحات تلفزيونية قائلا: " إدارة الكرة بالنادي عادت للتفكير مرة أخرى في المثلوثي رغم رغبة الإدارة بعدم التعاقد مع مدافع أجنبي".
وواصل فاروق حديثه : " اللاعب عاد للصورة بسبب تمسك الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بضمه لصفوف الأبيض".
فيما كشفت تقارير صحفية تونسية، عن رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، على ضم حمزة المثلوثي ظهير أيمن وقائد الصفاقسي التونسي في الميركاتو المقبل، حيث قالت صحيفة "الصحافة" التونسية أن المدرب الفرنسي مصمم في التعاقد مع اللاعب لدعم الجبهة اليمنى للفريق الأبيض.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب في طريقه للرحيل عن الصفاقسي في الموسم المقبل، حيث تلقى العديد من العروض ابرزها من فريق الترجي، وأن رغبة كارتيرون فى ضمه جاءت بعد مشاهدته للعديد من المباريات للاعب.
ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة الزمالك عارضت في البداية فكرة ضم اللاعب بسبب الخوف من اللاعبين التونسيين على خلفية ما حدث في أزمة حمدي النقاز، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المارد الأبيض تراجع عن ذلك وبدأ في التحرك بالفعل بناء على رغبة كارتيرون.
إدارة الصفاقسي ستجلس مع اللاعب خلال الأسبوع المقبل من أجل مناقشته حول مستقبله، ووفقا للصحيفة أن الزمالك الأقرب لضم اللاعب.
وكانت إذاعة "موازييك" التونسية كشفت مؤخرا أن الظهير الأيمن للنادى الصفاقسى وقائد الفريق حمزة المثلوثى أصبح مطلوباً فى الزمالك المصرى للالتحاق به فى الموسم الجديد 2020-2021، بعد انتهاء التزاماته الموسم الحالى مع نادى عاصمة الجنوب.
وأضافت الإذاعة التونسية، نقلا عن عدة مصادر، أن هناك اتصالات متقدمة قائمة تشير لإمكانية التحاق وشيك للمثلوثى بمواطنه فرجانى ساسى فى الزمالك.
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