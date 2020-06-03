شكرا لقرائتكم محام الترجي: أقصى قرار سيتخذ في قضيتنا مع الوداد اعتبار المغاربة غير منسحبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف "التيوتي" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورت 2، مساء السبت: "الوداد كان من المفترض أن يستأنف ضد الاتحاد الأفريقي بسبب عقوبة الانسحاب ولكن استئنف ضد الترجي والاتحاد الأفريقي كذلك".

وتابع، أن المحكمة لن تستطيع أن تتخذ قرارا بإعادة المباراة وهي تعرف حدودها فقط ومن الصعب أن تتجاوزها، والقرار الذي من الممكن أن يتخذ من قبل المحكمة الرياضية هو اعتبار الوداد غير منسحب فقط لا غير وليس أي شيء آخر".

واردف محام الترجي الرياضي التونسي: "الأمر الآن يتعلق بهل الوداد انسحب من المباراة أم لا وليس أي شيء آخر".