شكرا لقرائتكم أجايي يتحدث عن شعبية الأهلي الطاغية والبلايستيشن وأكلات الكبدة والكشري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النادي الأهلي لديه شعبية طاغية في جميع أنحاء العالم.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "الجميع يعرف النادي الأهلي والجميع يعرف حجم القلعة الحمراء، فعندما أصل أي بلد بما فيهم نيجيريا، أجد الجميع يشير تجاهي ويقولون هذا هو جونيور أجايي لاعب النادي الأهلي المصري"

Advertisements

وعن هواياته بخلاف كرة القدم، أوضح أجايي: أحب ألعب بلايستيشن في أوقات فراغي، وأحمد الشيخ يمتلك وهبة كبيرة في تلك اللعبة، بالإضافة إلى استمتاعي في التسوق بالمولات ودخول السينمات والمطاعم والكافيهات".

وعن تفضيله للأكل المصري، شدد: "أنا دائما أحب الأكل النيجيري وخاصة عندما تكون أسرتي معي في القاهرة، ولكن عندما ينفذ الأكل النيجيري أقوم بتناول وجبات مصرية وأكثر الأكلات التي أحبها هي الكشري والكبدة".