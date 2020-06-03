شكرا لقرائتكم محمد فاروق: الزمالك عدل عقد شيكابالا للفئة الأولى بما يتناسب مع مشواره وتاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر تعديل عقد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق خلال الموسم المقبل.

وأضاف مجم الاهلى الساببق في تصريحات تلفزيونية قائلا: "مسؤولو الزمالك قرروا تعديل عقد شيكابالا للفئة الأولي إلى جانب استمراره مع الفريق تقديرًا لمستواه المميز في الموسم الجاري".

وواصل فاروق حديثه : "إدارة الزمالك قررت تعديل عقد شيكابالا وزيادة القيمة المالية في عقده بالفئة الأولى داخل الفريق بما يتناسب مع مشواره وتاريخه الذي قدمه مع الزمالك".

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وأفصح الإعلامي محمد فاروق، عن طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، بالتعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأقال نجم الاهلى الساببق في تصريحات تلفزيونية قائلا: " إدارة الكرة بالنادي عادت للتفكير مرة أخرى في المثلوثي رغم رغبة الإدارة بعدم التعاقد مع مدافع أجنبي".

وتابع فاروق حديثه : " اللاعب عاد للصورة بسبب تمسك الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بضمه لصفوف الأبيض".