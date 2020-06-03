شكرا لقرائتكم أجايي يعترف: أمتلك عروض أوروبية ولكن لن أرحل إلا بموافقة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أمتلك عرضين في بداية الموسم الجاري أحدهما من روسيا والأخر من البرتغال، بالإضافة إلى امتلاكه بعض العروض الأوروبية أيضًا في الوقت الجاري.
وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "أنا لاعب صغير السن وأمامي المشوار ما زال طبيعًا، بكل تأكيد أحلم بالإحتراف ولكن لن أحترف إلا بموافقة النادي الأهلي، وأركز فقط في التدريبات والمباريات وأنظر إلى تلك العروض".
وتابع: "متأكد أنني سأرحل في الوقت المناسب ولا أشغل تركيزي في العروض من أجل تحقيق مزيد من التألق مع الأهلي".
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