شكرا لقرائتكم محمد فاروق: الأهلي قادر على رد الأموال والهدايا للمستشار تركي آل الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال الإعلامي محمد فاروق، أن ‫قرارات النادي الاهلي اليوم كانت مرضيه لجماهير القلعة الحمراء فى البيان الرسمي للرد على تركي آل الشيخ.

وأصاف فاروق فى تصريحات تلفزيونية قائلا ": "النادى الأهلي قادر على رد كافة الأموال والهدايا لتركي آل الشيخ كاش خلال الفترة المقبلة وخزينة النادي قادرة على ذلك".

Advertisements

وواصل نجم الاهلى السابق : "مجلس إدارة النادي الأهلي أثبت بأنه قوى وقراراته حاسمة، ورد على جميع الأمور المثارة خلال الفترة الماضية".

وحسم مجلس إدارة النادي الأهلي الامر تماما وقطع علاقته نهائيا بالمستشار تركى ال الشيخ فور صدور بياناً بعد انتهاء اجتماعه الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على طريقة الفيديو كونفرنس وصفه البعض بأنه ناري وجاء فيه بعض القرارات الهامة والتي كان أبرزها الغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم تركى ال الشيخ من القائمة الفخرية والشرفية لرؤساء شرف الاهلى ، وقبول اعتذار محمد سراج الدين عن تجاوزه بمخالفة قرار مجلس الإدارة بمنع تناول اخبار النادي والملفات الهامة على مواقع التواصل الاجتماعي .

علاقة تركى ال الشيخ كانت في الأساس لدعم النادى الأهلي في كل الأحوال ما بين الوعود التي لم تنفذ والمساعدات والهدايا والصفقات كانت العلاقة التي استمرت لمدة 880 يوما .