شكرا لقرائتكم أجايي عن رحيل أزارو: من الممكن أن يتعاقد برشلونة مع مدرب جديد ويطلب رحيل ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المعار لصفوف نادي الاتفاق السعودي، من نوعية اللاعبين التي تحب المشاركة أساسيا وتستاء من الجلوس احتياطيا لفترات طويلة.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "كل لاعب يشعر بالضيق من عدم اللعب، وهو اتخذ قرار بالرحيل عن صفوف الأهلي ليخوض تجربة جديدة مع الاتفاق السعودي"

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وعن أزمته أزارو مع رينيه فايلر، أوضح أجايي: "لا أعتقد أن رحيل أزارو عن الأهلي بسبب سوء تفاهم أو بسبب عدم إحرازه، فأزارو كان هداف الدورب المصري بالإضافة إلى تسجيله عدد من الأهداف قبل الرحيل".

وتابع: "ميسي ورنالدو يهدران الفرص لذلك لا أعتقد رحيل أزارو بسبب تلك الظاهرة خاصة أنه سجل الكثير من الأهداف".

وأتم: "من الممكن أن يتعاقد نادي برشلونة مع أحد المدربين ويبلغهم بعدم رغبته في ميسي وعدم قناعته بمستواه، وأنه يرغب في التعاقد مع لاعب أخر، فهذه هي كرة القدم، ورحيل أزارو عن الأهلي لا يعني أنه مهاجم سيئ".