شكرا لقرائتكم ماجد سامي: من الصعب استكمال الدوVي.. وموقفنا ليس له علاقة بترتيبنا في الجدول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة بأنه من الصعوبة استكمال الدوري المصري، لاسيما وأن هناك 22 مباراة متبقية ، حيث يتبقى دور كامل وأسبوعين مؤجلين، بخلاف مباريات الكأس، مؤكدا أن الدول التي حققت نجاح في محاربة فيروس كورونا كان لديها عدد قليل من المباريات، وقطعت شوطا كبيرا في التعامل مع الفيروس بعكس مصر التي تشهد تزايد في أعداد الإصابات.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: هناك مخاطرة حال استكمال الدوري، وقد نضطر إلى الغائه بعد قرار استكماله ، مستفسرا: "من أين تأتي الأندية بالأموال من أجل استكمال الدوري وايرادات الأندية متوقفة منذ ثلاثة شهور ، واي تفكير في عودة الدوري لابد ان تسبقه دراسات كافية".

أضاف: استئناف الدوري يكلف خزينة كل نادي 5 ملايين اضافية ، كما أن الأندية أصحاب حق أصيل في استكمال الدوري او الغائه ، مشددا على أن موقف وادي دجلة ليس له علاقة بترتيب دجلة في جدول الدوري.