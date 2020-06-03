بنزيمة مشتاق للمنافسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مهاجم ريال مدريد الدولي الفرنسي السابق، كريم بنزيمة، أن لديه «رغبة شديدة في العودة إلى المنافسة»، قبل أقل من أسبوعين على استئناف مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال بنزيمة: «لدينا رغبة شديدة في العودة إلى المنافسة والفوز، الفوز بالمباريات»، وأضاف عقب الحصة التدريبية الصباحية، وهي من الأوائل التي يخوضها النادي الملكي بالتشكيلة الكاملة: «المباراة الأولى ضد إيبار ستكون مهمة جداً، على أرضنا، وسنبذل كل ما في وسعنا حتى النهاية».

وتابع بنزيمة: «شهران من دون لمس الكرة، كان ذلك صعبا ًبعض الشيء»، مؤكداً «الآن، نشعر بأننا في حالة جيدة، وسنواصل العمل معاً، بالكرة».

وكشف بنزيمة عن رسالة مواطنه زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي، وقال «زيزو طالب بأن نستمتع ونستغل لعب كرة القدم».