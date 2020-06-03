أعظم فريق واجهه سكولز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أيقونة مانشستر يونايتد الإنجليزي بول سكولز إن فريق «الشياطين الحمر» كان يستحق الفوز ب4 أو 5 أو 6 ألقاب أوروبية لولا مواجهة برشلونة وريال مدريد المذهلين، وواجه سكولز عملاقي الليجا 14 مرة فاز مرتين وتعادل 6 مرات وخسر 6 مرات، منها نهائيان أمام برشلونة عامي 2009 و2011 وربع نهائي أمام ريال مدريد موسم 2002-2003.

وعلق سكولز: «لم يحالفنا الحظ قطعاً، لو كنا في غير عصر جوارديولا برشلونة لحصدنا ألقاباً أوروبية أكثر. برشلونة كان فريقاً خيالياً مع إنييستا وتشافي وبوسكيتس وميسي وهنري في اليسار وفي الدفاع بويول وبيكيه. كان أفضل فريق واجهته على الإطلاق ومن أفضل الفرق عبر التاريخ. فريق الريال لم يكن أقل خطورة من برشلونة، كان فيه زيدان والبرازيلي رونالدو ولويس فيجو وريدوندو الخيالي وراؤول وروبرتو كارلوس وفيرناندو هييرو وكاسياس. واجهنا بعض الفرق الضعيفة بشكل جيد، لكن عندما جاء دور برشلونة حدث الانهيار، كان برشلونة أعلى بقليل من الريال حينها».