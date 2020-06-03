الإمارات تنظم أكبر مؤتمر طبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُنظم مركز الفيفا الطبي بدبي، واتحاد الكرة بعد غد الجمعة، أكبر مؤتمر طبي رياضي عالمي بنظام الاتصال المرئي بمشاركة أكثر من 2000 متخصص في العمل بالأطقم الطبية بمختلف الاتحادات والأندية العالمية، وعنوانه «عودة كرة القدم بعد أطول توقف استثنائي».

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد ضرورة تبادل الخبرات الطبية والصحية بكل أنواعها في هذا الوقت، وفي كل الأوقات، لأن الطب يلعب دوراً أساسياً في الحركة الرياضية.

وتقدم سامي القمزي رئيس مركز الفيفا الطبي، بالشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، والأطباء العاملين في خط الدفاع الأول في مواجهة التحدي الصحي الراهن .